BuyPuglia Meet & Connect apre la Btm 2025

BARI – Oltre 70 buyers internazionali e operatori turistici sono stati accolti da street band e trampolieri per l’appuntamento inaugurale di BuyPuglia Meet & Connect 2025 in collaborazione con l’evento fieristico Btm Italia 2025. A fare da cornice, l’ex Mercato del Pesce della città vecchia. Con Btm Italia e BuyPuglia la promozione turistica si intreccia con la storia e la ricchezza di una terra dal profilo unico e dalle tradizioni mai scontate. Al termine del benvenuto, i circa 70 buyer, organizzati in piccoli gruppi e accompagnati da guide turistiche, hanno esplorato i vicoli suggestivi di Bari vecchia, simbolo di quella Puglia che da millenni fa da cerniera fra Oriente e Occidente. I tour guidati si sono soffermati sui luoghi di interesse architettonico e storico, nonché sull’heritage tourism e cioè i luoghi simbolo del patrimonio anche immateriale di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author