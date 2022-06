LECCE – C’è molta preoccupazione tra i genitori degli alunni dell’Istituto scolastico Cesare Battisti di Lecce, dopo che l’amministrazione ha disposto la sosta e il transito di 5 linee di autobus in via Costa, si teme soprattutto per la salute dei bambini, visto che a causa della presenza di valori elevati di radon nell’edificio, è stato disposto di tenere le finestre aperte durante le lezioni, e quindi – sottolineano i genitori – i lori figli saranno a diretto contatto con i fumi della combustione dei mezzi pubblici.