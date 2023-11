Bus con studenti a bordo finisce fuori strada: grave un ragazzo

MONTESCAGLIOSO – Alle 15.25 circa, la squadra Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta nella zona di Montescaglioso Scalo , sulla SP 31 al km 10+350, per soccorrere i circa 50 occupanti (per lo più studenti) un bus di linea delle FAL finito fuori strada.

Uno di loro, in condizioni preoccupanti è stato trasportato in eliambulanza presso il nosocomio di Matera. Nello stesso ospedale altri 14 sono arrivati in ambulanza. Altri ancora hanno raggiunto l’Ospedale Madonna delle Grazie con mezzo proprio.

Ancora non accertate le cause dell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri e i mezzi del Soccorso Stradale. La strada è momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp