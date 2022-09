FRANCAVILLA FONTANA – Tra gli eventi in programma per la Settimana della mobilità Sostenibile, a Francavilla Fontana si sperimenta il bus a chiamata.

Quando il bus diventa un taxi

Da venerdì 16 a giovedì 22 settembre l’Amministrazione Comunale e STP Brindisi avvieranno una sperimentazione del servizio di trasporto pubblico a chiamata. Questo strumento propone una prospettiva differente nell’utilizzo dei bus urbani che tradizionalmente sono poco utilizzati dalla cittadinanza.

L’utenza interessata ad usufruire del servizio dovrà prenotare telefonicamente dalle 8.00 alle 19.00 al numero 0831 549270, con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’orario di proprio interesse, la fermata di partenza e di destinazione. La conferma di prenotazione arriverà immediatamente tramite sms o messaggio WhatsApp con il codice da mostrare al momento dell’ingresso sul bus. Le corse saranno attive dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. A disposizione dell’utenza ci saranno 35 fermate che abbracciano le contrade più popolose, la periferia, ed il centro urbano.

Il costo del biglietto sarà invariato rispetto al prezzo tradizionale di corsa semplice e ammonterà a 90 centesimi con un sovrapprezzo in caso di acquisto sul bus.

Settimana mobilità sostenibile: le iniziative

Oggi pomeriggio, Sabato 17 settembre, dalle 16.00 in Piazza Caliandro prenderà il via una gara di orienteering a cura di Asd Team Francavilla in collaborazione con la Parrocchia di San Lorenzo Martire. Alle 17.00 si tornerà in via Cavour per la promozione della pallavolo a cura della Asd Volley San Lorenzo e, a seguire, della Volley Vipostore Francavilla. Spazio anche alla pallacanestro con un evento a cura della Coop. Ssd Basket Francavilla. In contemporanea, la Asd Studio Danza Desiato terrà delle esibizioni di ballo.

Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito internet istituzionale. La partecipazione agli eventi è libera e gratuita.