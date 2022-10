CASARANO – Finisce 1-1 il big match del Capozza tra Casarano e Barletta. Sfida combattuta in Salento, vantaggio dei biancorossi con il gol di Russo dopo sei minuti, pareggio di Burzio per i rossoazzurri nella ripresa.

Padroni di casa che arrivano da imbattuti, Costantino ritrova Saraniti ma il centravanti rossazzurro parte dalla panchina. Chiavi dell’attacco affidate ancora a Burzio con Strambelli e Gatto a supporto. Farina rinuncia a Pignataro per problemi fisici, nemmeno Lattanzio al meglio e quindi fuori dagli undici titolari: in campo Lavopa, Russo e Loiodice senza alcun punto di riferimento offensivo.

Match subito ad alta intensità, prima chance per il Barletta al 4′: Milella per Russo che salta Carotenuto ma da posizione defilata manda sull’esterno della rete. È già il preludio al gol che arriva al 6′, verticalizzazione per Maccioni che tocca proprio per Russo, destro in corsa e Carotenuto battuto per il vantaggio dei biancorossi. Al 14′ Russo in profondità per Lavopa, il portiere di casa esce e concede un calcio d’angolo. Il Casarano prova a svegliarsi con il cambio Rizzo-Pambianchi, con quest’ultimo che al 19′ lascia il campo in maniera polemica. Al 29′ la prima chance per i rossoazzurri: punizione dal limite di Gatto, destro sul primo palo e respinta di Piersanti. Impreciso, invece, il destro in corsa di Marsili al 34′. Un minuto dopo ci prova Cannavaro in slalom, destro da fuori area che non inquadra lo specchio. Il Barletta torna in avanti al 40′ con Loiodice che si accentra dalla sinistra, lascia partire il destro ma la sfera termina fuori. Un minuto dopo punizione spiovente ancora di Loiodice, Carotenuto tradito dal vento ma salvato dalla traversa. Al 45′ gol annullato ai biancorossi, calcio piazzato di Loiodice, Petta la mette in rete ma il difensore ospite è in fuorigioco. Al 46′ espulso per proteste Francesco Farina: il tecnico biancorosso allontanato poco prima dell’intervallo.

Ripresa senza cambi e dopo pochi secondi già un tiro di Cannavaro verso la porta del Barletta, blocca Piersanti. Al 3′ palla gol per Burzio servito da Strambelli in profondità, Piersanti si immola. Ancora Casarano in avanti al 10′ con Sepe che raccoglie un’azione prolungata al limite dell’area, ci prova col destro e sfiora il palo. Al 14′ malinteso nel disimpegno del Casarano, palla a Lavopa che prova a battere Carotenuto dalla distanza, pallone sopra la traversa. Montante invece colpito da Loiodice al quarto d’ora, ancora da calcio piazzato. Al 17′ arriva il pareggio dei rossoazzurri: tiro-cross di Burzio dalla destra, Piersanti sorpreso sul secondo palo e gol dell’1-1. Al 23′ Sepe sfiora il raddoppio su corner dalla destra, il 31 del Casarano non riesce ad impattare di testa da due passi. Le sostituzioni rallentano il gioco ma al 44′ arriva un’altra palla gol colossale per i padroni di casa: punizione dal limite di Strambelli, Piersanti immobile e salvato dalla traversa. Cinque di recupero che diventano otto per il tempo perso in campo, ma non cambia nulla: Casarano e Barletta si dividono la posta, 1-1 con rammarico per entrambe le squadre.

CASARANO-BARLETTA 1-1

CASARANO (4-3-3): Carotenuto; Pambianchi (19′ Rizzo), Parisi, Guastamacchia, Barbetta; Marsili (63′ Vitofrancesco), Cannavaro (80′ Ortisi), Sepe; Strambelli, Gatto (58′ Saraniti), Burzio (80′ Navas). A disposizione: Baietti, Bocchetti, Cecere, Dellino. All. Costantino.

BARLETTA (4-3-3): Piersanti; Milella, Pollidori, Petta, Marangi; Cafagna, Vicedomini (78′ Feola), Maccioni (94′ Cassatella); Loiodice, Lavopa (65′ Lattanzio), Russo. A disposizione: Campisi, Visani, Mininno, Zaldua, Rastelletti, Nannola. All. Farina.

Arbitro: Edoardo Mazzoni di Prato.

Assistente 1: Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata.

Assistente 2: Diego Spatrisano di Cesena.

Marcatori: 6′ Russo (B), 62′ Burzio (C).

Ammoniti: Sepe (C), Vicedomini (B), Russo (B), Barbetta (C), Pollidori (B), Piersanti (B).

Angoli: 5-8.

Recupero: 3′ pt, 8′ st.