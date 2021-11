NARDÓ- Dal 22 Novembre sarà possibile presentare le domande per richiedere i buoni spesa comunali. A partire dal 22 novembre, quindi, i nuclei familiari interessati potranno presentare un’apposita istanza collegandosi al sito CARTA SPESA. Non saranno prese in considerazione istanze presentate con altre modalità.

ℹ Requisiti per accedere al beneficio:

– Residenza nel Comune di Nardò;

– Attestazione ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad € 10.000,00. (E’ possibile richiedere una deroga al limite solo ed esclusivamente per gravi motivi di salute, opportunamente documentati).Le modalità di erogazione dei buoni saranno le seguenti:

– Fondo buoni spesa: Euro 60 per ogni componente del nucleo familiare per un massimo di euro 360 a famiglia;

– Fondo utenze acqua, luce e gas: per ogni famiglia richiedente, su presentazione delle bollette 2021, anche già pagate, sarà erogato un contributo non superiore ad euro 300 che verrà accreditato con mandato su codice iban intestato o cointestato al richiedente (fatta eccezione per i libretti postali);

– Fondo canoni di locazione: per ogni nucleo familiare richiedente che abbia un contratto di locazione regolarmente registrato sarà concesso un contributo massimo di Euro 400 per il pagamento del canone di locazione che verrà accreditato con mandato su codice iban intestato o cointestato al richiedente.