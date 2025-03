Bullismo e dipendenza da videogiochi, 16enne in cura a Bari

BARI — Un ragazzo di 16 anni, vittima di bullismo a scuola, ha sviluppato una grave dipendenza dalla playstation e ora è seguito dai servizi sociali del Comune di Bari e dal Ser.D. La vicenda è finita davanti al Tribunale per i minori, che ha disposto l’affidamento del giovane al Servizio di neuropsichiatria infantile e della madre al consultorio familiare per un percorso di sostegno alla genitorialità.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il ragazzo ha abbandonato la scuola e si è isolato, trascorrendo ore chiuso in camera a giocare. Nonostante i tentativi di reinserimento scolastico e il supporto di un educatore, ha continuato a rifiutare ogni aiuto.

Attualmente sono otto i giovani in cura presso la Asl di Bari per dipendenze legate ai videogiochi, spesso collegate ad altre forme di disagio. Il caso del 16enne resta emblematico di un fenomeno in crescita che coinvolge sempre più adolescenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author