OSTUNI- Il bullismo e il cyberbullismo sono stati i temi affrontati dal comandante luogotenente Federico Sabatelli della stazione di Ostuni in un nuovo seminario formativo per la diffusione della cultura della legalità con tre gruppi di studenti, per un totale di circa 145 bambini, e il corpo docenti della scuola elementare “Giovanni XIII” di Ostuni.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il ruolo dell’Arma dei carabinieri all’interno della società e dei compiti di forza di polizia ad essa devoluti per la prevenzione e repressione dei reati in genere, il tema del bullismo e del cyber-bullismo. Gli studenti hanno partecipato con interesse all’incontro, i quali hanno rivolto numerose domande e rappresentato alcuni loro dubbi.

L’Arma dei Carabinieri da sempre promuove questo tipo di contributo culturale, coinvolgendo attivamente gli studenti, con i quali viene instaurato un concreto confronto, stimolandone la curiosità, al fine di favorire la pratica del valore della legalità soprattutto con esempi pratici. L’incontro – avvenuto in presenza e nel rispetto delle normative anti-Covid19 – è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei carabinieri apportare il suo contributo di vicinanza ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di abbattere il muro dell’omertà, accrescere il senso civico e la fiducia verso le Istituzioni.