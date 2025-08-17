17 Agosto 2025

Bufera politica sulla Fiera del Levante: Forza Italia accusa il sindaco Leccese: “discriminazione contro Israele”

Giovanni Sebastio 17 Agosto 2025
Bari – “Senza parole.” Con queste parole si apre il duro comunicato della segreteria di Forza Italia Bari in merito alla presunta esclusione dello Stato di Israele dalla prossima edizione della Fiera del Levante. Il partito parla di una scelta “storicamente riprovevole” e accusa il sindaco Michele Leccese di aver trasformato un evento simbolo dell’accoglienza barese in un terreno di scontro politico.

Nel comunicato si parla di “esibizionismo puerile” e di “machismo politico denso di rancore”, completamente in contrasto – secondo Forza Italia – con lo spirito inclusivo della Fiera e della città di Bari. Ironico e provocatorio il finale della nota: “Attendiamo ora l’invito alla Fiera di Hamas e, perché no, la consegna delle chiavi della città al loro rappresentante.”

Il caso rischia di aprire un nuovo fronte polemico tra amministrazione comunale e opposizione, in un contesto già segnato da forti tensioni politiche.

