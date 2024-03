Bufera Brindisi, Danucci pronto a lasciare

Non c’è pace per il Brindisi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’allenatore Ciro Danucci avrebbe deciso di andare via. Non sono ancora chiari i motivi della scelta ma di certo c’è che il tecnico rinuncerebbe ad un importante biennale. Danucci era tornato a Brindisi dopo l’esonero (anche questo anche da chiarire) di Giorgio Roselli.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author