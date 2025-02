BTM Italia 2025: al via con Santanchè, oltre 100 eventi e 400 relatori

Dal 26 al 28 febbraio, la Nuova Fiera del Levante di Bari ospiterà l’undicesima edizione di BTM Italia, la fiera internazionale del turismo certificata ISFCERT, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi del settore. Organizzato con il patrocinio del Ministero del Turismo ed ENIT, l’evento si propone come un’agorà strategica per imprese, professionisti e stakeholder del comparto turistico, offrendo spazi di confronto su trend, innovazioni e opportunità di business.

L’inaugurazione ufficiale sarà affidata a Daniela Santanchè, ministra del turismo, che interverrà nella Main Hall il 26 febbraio. Quest’anno, il tema centrale della manifestazione sarà “Il viaggio nel viaggio”, una metafora che invita a esplorare il turismo non solo come spostamento fisico, ma anche come esperienza emozionale, culturale e intellettuale, in linea con l’evoluzione delle esigenze del viaggiatore moderno.

Il programma, consultabile online, si presenta ricco e articolato, con oltre 100 eventi distribuiti tra 8 sale conferenze e 10 aree tematiche, e la partecipazione di 400 relatori. In arrivo anche più di 80 buyer nazionali e internazionali, accuratamente selezionati, che parteciperanno a un fam trip per conoscere il territorio e poi prenderanno parte agli incontri B2B con operatori del settore.

Tendenze, formazione e business: le novità di BTM 2025

BTM Italia si distingue per la capacità di affrontare il turismo da diverse prospettive, combinando momenti di formazione, innovazione e networking. Tra le sezioni tematiche di punta figurano:

• BTM Gusto, dedicata al turismo enogastronomico e alle nuove tendenze del food;

• BTM Say Yes, focalizzata sul crescente mercato del destination wedding;

• BTM4Job, uno spazio per formazione e opportunità di lavoro nel turismo;

• Apulia Tourism Investment, un workshop dedicato agli investimenti nel settore turistico pugliese, in collaborazione con Vestas Consulting & Hospitality;

• T-Trade, con il Villaggio dell’Outgoing, che darà maggiore spazio ai protagonisti del turismo internazionale, tra cui enti del turismo nazionali e internazionali, tour operator e compagnie aeree.

Novità di questa edizione sarà la collaborazione con l’Università di Bari e l’Università del Salento, per un dialogo sempre più stretto tra il mondo accademico e il settore turistico. Tra le new entry spiccano il JLK Travel Market, format itinerante che approda per la prima volta in Italia per favorire il dialogo tra buyer locali e seller internazionali, e Hotel 4.0, un’area curata da Smart Building Italia dedicata alle tecnologie per la trasformazione digitale delle strutture ricettive.

Un hub internazionale per il turismo

BTM 2025 ospiterà numerosi protagonisti del settore, tra cui enti del turismo, tour operator e compagnie aeree. Hanno già confermato la loro presenza Visit Malta, Seychelles, Visit Brussels, Polonia e VisitCzechia, oltre a Alpitour World, Nicolaus Tour, ITA Airways, Lufthansa e Volotea. Non mancheranno aziende specializzate nei servizi per l’ospitalità e il turismo esperienziale, che arricchiranno l’area espositiva di 16.000 metri quadrati.

“BTM Italia aiuta a far emergere le unicità dei protagonisti del settore – afferma Nevio D’Arpa, CEO & Founder dell’evento – perché il turismo non è solo business, ma anche un’esperienza che genera valore e connessioni umane”. Anche l’assessore regionale Gianfranco Lopane sottolinea il ruolo strategico dell’evento: “BTM è un hub essenziale per il turismo in Puglia, ampliando le opportunità di business, formazione e networking per gli operatori del settore”.

Con un format sempre più innovativo e internazionale, BTM Italia 2025 si prepara a offrire tre giorni di incontri, ispirazione e opportunità, confermandosi una vetrina d’eccellenza per il turismo del futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author