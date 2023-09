BTM InterAzioni Special Edition fa tappa a Taranto con un appuntamento da non perdere, dal 23 al 25 settembre prossimi, per accendere i riflettori su una realtà che ha molto da offrire in termini di storia, cultura, attrazioni, spettacolo, eccellenze, innovazione, capitale umano e tanto altro ancora.

In agenda una serie di incontri in-formativi e di confronto tra esperti, operatori dell’universo turistico, istituzioni e aziende del territorio per affrontare le tematiche legate al mondo dell’incoming e dell’hospitality.

Oltre alla sezione convegnistica, animata da nomi di spicco del settore, sono previste diverse attività esperienziali e di intrattenimento che coinvolgeranno buyer internazionali e giornalisti specializzati, accompagnati alla scoperta di Taranto e delle sue bellezze. In programma visite al MarTa ed escursioni in catamarano per conoscere i delfini nel Golfo di Taranto.

Torna la sezione “pillole di cultura”, con spettacoli musicali, street band, artisti di strada, laboratori per i più piccoli, per coinvolgere l’intera comunità ospitante, e fa il suo esordio la “cassetta degli attrezzi”, spazio destinato alla condivisione di idee e suggerimenti per progettare concretamente il futuro dell’industria turistica.

In primo piano anche il turismo sportivo e la programmazione di strategie vincenti per affrontare, e vincere, le scommesse più impegnative.

L’obiettivo primario è quello di evidenziare il grande potenziale del territorio tarantino, sensibilizzare la città sulle tematiche legate all’accoglienza e consolidare il suo posizionamento nel panorama turistico-culturale.

Nevio D’Arpa, CEO&Founder di BTM Italia: «Torniamo a Taranto con nuove consapevolezze e, soprattutto, con le idee chiare su quello che può essere realizzato affinché la città diventi destinazione turistica privilegiata. Siamo in presenza di una realtà dalle mille sfaccettature e dal potenziale incredibile che può diventare motore di sviluppo e crescita. Gli incontri dei prossimi giorni puntano a creare le condizioni perché possano essere messe in campo tutte le iniziative possibili per sottolineare la grande forza attrattiva di Taranto. E per fare questo occorre un lavoro congiunto da parte di pubblico e privato. Nel corso dell’evento parleremo anche di turismo sportivo, segmento che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale. Non a caso saremo presenti in città in concomitanza con la seconda edizione del “SailGP”, competizione velica hi-tech di caratura mondiale che rappresenta una vetrina prestigiosa per Taranto e per la Puglia in generale».

