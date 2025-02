BTM 2025 chiude con quasi 50mila presenze

BTM 2025 si conclude con numeri in crescita, confermandosi un evento di riferimento per il turismo italiano. Nei tre giorni di manifestazione, la Fiera del Levante di Bari ha registrato 49.950 ingressi, con oltre 500 espositori su 16mila metri quadrati, 80 buyer nazionali e internazionali, più di 100 eventi e 400 relatori.

Il tema di quest’anno, “Il viaggio nel viaggio”, ha stimolato nuove riflessioni sull’evoluzione del settore turistico. “Volevamo far emergere il valore del percorso verso la destinazione e ci siamo spinti fino al turismo spaziale. Questa edizione ha arricchito operatori e professionisti con strumenti innovativi da applicare nel loro lavoro”, ha dichiarato Mary Rossi, responsabile eventi BTM.

Turismo, tecnologia e sostenibilità al centro del dibattito

BTM 2025 ha affrontato temi strategici come digitalizzazione, intelligenza artificiale, turismo esperienziale e wedding tourism. Tra gli ospiti istituzionali e del settore, il Ministro del Turismo Daniela Santanché, l’onorevole Gianluca Caramanna, il senatore Gianmarco Centinaio e la presidente di Federturismo Marina Lalli. Spazio anche a esperti di Booking.com, Airbnb e al Forum della Tornanza sull’attrazione di investimenti in Puglia.

Grande successo per il T-Trade, area business dedicata al turismo organizzato con espositori di spicco come MSC Crociere, Croazia, Malta, Polonia e Seychelles. Confermate le sezioni BTM Gusto, sul turismo enogastronomico, e BTM Say Yes, dedicata al wedding tourism.

Le istituzioni e il futuro di BTM

Nevio D’Arpa, CEO di BTM, ha elogiato l’Assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane per il sostegno all’evento e la visione strategica sul futuro del settore. “BTM non è solo una fiera, ma un’occasione di confronto di alto livello per comprendere e anticipare i cambiamenti del turismo”.

L’assessore Lopane ha sottolineato la crescita costante di BTM: “È tra gli eventi fieristici più importanti d’Italia. Continueremo a sostenerlo per rafforzare il turismo pugliese”.

Anche Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, ha evidenziato l’importanza della sinergia tra pubblico e privato per la crescita del settore.

Dopo il successo del 2025, l’organizzazione è già al lavoro per l’edizione 2026, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’evento e offrire nuove prospettive sul turismo del futuro.

