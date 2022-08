“La nostra lista è diventata la quarta gamba del Centrodestra. Alle prossime elezioni politiche non sarò candidato, continuerò ad amministrare Venezia perché penso che le idee possano camminare da sole. Non sono un politico, ma un imprenditore, guido la città gratis e non ho mai avuto la tessera del partito in tasca. La nostra missione è provare convincere le persone rimaste deluse da quegli slogan che poi sono rimasti tali. Come si aiuta l’Italia? Lasciando fare ai privati. Negli anni lo Stato ci ha umiliato, chiedendoci solo una marea di tasse. La gente non va più a votare perché è stanca di promesse mai mantenute in 40 anni. Dobbiamo investire sui talenti, cercando di trattenere i giovani che scappano perché lo stato li rapina. L’Italia non è seconda a nessuno, ma a volte si piange troppo addosso. Buttiamo un sacco di soldi in bonus che non servono a nulla, quando potremmo usarli per abbattere alcune tasse. Il Sud? Se riparte, riparte tutta l’Italia perché facciamo parte della stessa famiglia, siamo fratelli. Abbiamo porti e darsene nel Meridione che possono accogliere decine e decine di yacht. È l’economia del mare che va rilanciata attirando i grandi miliardari del Mondo”. Così, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, di Coraggio Italia, in esclusiva a “Il Punto”, approfondimento politico di Anrenna Sud.