BARI – La Brsi di Bari Bitritto (l’azienda per la quale i sindacati solo 10 giorni fa hanno vinto i ricorsi contro i trasferimenti dichiarato illegittimi) ha licenziato tutti i lavoratori. Per questo le sigle di categoria hanno convocato per domani mattina un coordinamento straordinario e urgente di tutte le categorie dell’industria (Fiom, Fillea, Filctem, Flai, Slc) per condividere misure necessarie da mettere in campo.