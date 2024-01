BRINDISI – Un ragazzo di vent’anni, aggredito sabato sera nei pressi del Nuovo teatro Verdi di Brindisi, è in gravissime condizioni all’ospedale Perrino. Il giovane sarebbe stato picchiato nei pressi di uno dei locali frequentati nelle ore notturne da centinaia di ragazzi. Il presunto aggressore sarebbe stato identificato e condotto in questura dai poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile. Il ragazzo ferito è in gravissime condizion

Seguono aggiornamenti

