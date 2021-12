Brindisi, Vitucci ambasciatore Università del Salento

Un “Ambasciatore speciale per l’Università del Salento”. Incarico conferito all’allenatore dell’happy casa Brindisi Frank Vitucci in una breve cerimonia svolta presso la sala conferenze di Palazzo Granafei-Nervegna alla presenza del rettore Fabio Pollice e del sindaco Riccardo Rossi. Vitucci è già entrato a far parte degli “esperti” del corso di laurea in “Diritto e ​ management dello sport” dell’università conducendo seminari e partecipando a diverse iniziative istituzionali.