🔴Diretta, Brindisi-Virtus Francavilla 0-0: primo tempo

29′ Hernaiz calcia, ma colpisce la barriera.

27′ Giallo per Luigi Pinto, per un fallo su Rajkovic, e punizione al limite dell’area di rigore per il Brindisi.

25′ Per il momento poche occasioni, se non quella citata precedentemente. Una partita che sta vedendo tanti duelli, soprattutto a centrocampo. Dunque, tanto agonismo.

16′ Il primo tiro in porta è del Brindisi: Incerti tenta la conclusione dal limite dell’area, Cevers si distende e mette la palla in corner.

7′ Gioco fermo: Rajkovic a terra per un dolore alla caviglia, probabilmente per la botta subita in precedenza.

4′ Episodio dubbio nell’area di rigore difesa dalla Virtus Francavilla. Rajkovic va a terra dopo un presunto contrasto di gioco, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

1′ Inizia il match

+PRIMO TEMPO+

BRINDISI (3-5-2): Mataloni; Vazquez, Jansen, Viti; Martinenko, Incerti, Scoppa, Hernaiz, Venanzio; Dellino, Rajkovic. All. Ragno.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Cevers; P. Pinto, Lanzolla, Sirri; Albano; Ceesay, Bolognese, Lambiase; N. Pinto, Sosa, Gjonaj. All. Coletti

