Brindisi, violento scontro in via Arton: furgone si ribalta, due feriti

BRINDISI- Schianto in Via Arton a Brindisi: due feriti in un furgone Daily, intervengono i Vigili del Fuoco e 118.

Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta in via Alessandro Arton per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un autoarticolato, l’incidente è avvenuto poco prima delle otto.

Due persone, rimaste ferite all’interno del veicolo Daily, sono state soccorse dal personale sanitario del 118 giunto tempestivamente sul posto. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e assistenza ai feriti sono ancora in corso.

Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

