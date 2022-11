Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

È di tre feriti e due auto coinvolte il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 16 novembre, sulla strada provinciale che collega Specchiolla, litoranea nord, a San Vito dei Normanni. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brindisi che ha prestato i primi soccorsi ai malcapitati e messo in sicurezza i mezzi coinvolti bonificando impianto elettrico e di carburante per evitare inneschi di incendio. Il tratto stradale teatro del sinistro è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito e i sanitari del 118 per il soccorso ai feriti, uno dei quali trasportato in ospedale in codice rosso.