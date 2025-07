Brindisi, violento schianto sulla SS7: auto si ribalta dopo lo svincolo per Mesagne: due feriti

BRINDISI – Attimi di paura sulla Strada Statale 7, poco dopo lo svincolo per Mesagne Ovest, dove nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi, che ha operato per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza sia i veicoli coinvolti che l’intera area dell’incidente. L’intervento si è rivelato fondamentale per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.

Nell’impatto sono rimasti feriti un uomo e una donna, subito assistiti dal personale del 118 intervenuto sul posto per le valutazioni sanitarie e le cure necessarie.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

