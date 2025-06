Brindisi, villetta in fiamme a Jaddico: anziana salvata dal 115

BRINDISI – Ritrovatasi all’interno della casa in fiamme, una donna di 74 anni è stata salvata dai vigili del fuoco. Paura, all’alba di oggi, in contrada Caputi, nei pressi del santuario della Madonna di Jaddico, tra la litoranea e le campagne. Sul posto, oltre al 115, ancora al lavoro per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, anche i poliziotti della sezione Volanti della questura.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

