Brindisi: Villaggio Pescatori, ordinanza dell’ASd MAM

BRINDISI- Ci sono i pescatori, la fermata della moto barca della STP, un camioncino per il food. Ma ci sono anche troppe auto parcheggiate, tanto che per i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine è difficile accedere all’area. Per questo, l’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale ha emesso un’ordinanza, già entrata in vigore.

