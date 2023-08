Brindisi, vicino l’ingaggio dell’ex Foggia Nicolao

Giuseppe Nicolao, terzino attualmente in forza al Gubbio, potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore del Brindisi. La società, infatti, è vicinissima all’accordo. 28 anni (è nato a Nocera Inferiore il 5 marzo 1994), difensore esterno sinistro, vanta importanti esperienze tra C e D. Due stagioni fa è stato protagonista nel Foggia.

Giuseppe Nicolao è cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Vanta una presenza in serie B con la maglia della Virtus Lanciano, 91 presenze e 4 reti nel campionato di serie C con le maglie di Viareggio, Alessandria, Latina e Foggia; e 110 presenze e 7 reti in serie D.

