Brindisi, vicino il centrocampista Gladestony. Per l’attacco idea Burzio

Con l’Eccellenza ormai divenuta realtà, il Brindisi aspira ad allestire una squadra forte per salutare al più presto la categoria. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club adriatico sarebbe vicinissimo al brasiliano Gladestony, lo scorso anno in forza alla Fidelis Andria. Per l’attacco idea Pablo Burzio, punta del Matera.

