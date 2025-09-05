5 Settembre 2025

Brindisi: viabilità, le criticità di via Osanna

Anna Saponaro 5 Settembre 2025
BRINDISI- Ogni volta che transita un mezzo pesante, il traffico va in tilt. Il problema è noto perché più volte denunciato dai residenti della zona. Siamo all’intersezione tra via Cappuccini e via Osanna dove spesso capita di vedere camionisti (e automobilisti!) in difficoltà a causa dei mezzi pesanti che, nell’imboccare via Cappuccini, restano incastrati.

