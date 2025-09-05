Brindisi: viabilità, le criticità di via Osanna

BRINDISI- Ogni volta che transita un mezzo pesante, il traffico va in tilt. Il problema è noto perché più volte denunciato dai residenti della zona. Siamo all’intersezione tra via Cappuccini e via Osanna dove spesso capita di vedere camionisti (e automobilisti!) in difficoltà a causa dei mezzi pesanti che, nell’imboccare via Cappuccini, restano incastrati.
potrebbe interessarti anche
Brindisi: premio “Santi Patroni”, cerimonia in cattedrale
Brindisi, cambio al comando della Terza Divisione Navale
Mikonos Magika, tre indagati per la nave albergo del G7
Brindisi, si pensa ad una circolare notturna per collegare zone periferiche
A Francavilla Fontana martedì c’è la “Partita del cuore”
Brindisi, David Trezeguet e Luciano Moggi ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli”