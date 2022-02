BRINDISI – 18 lavoratori ancora in attesa di risposte. Resta aperta la vertenza ambito 14 di acquedotto pugliese dopo l’incontro dei sindacati di categoria con la prefettura per fare il punto sull’applicazione dell’accordo siglato lo scorso 31 marzo.

I rappresentanti dei lavoratori hanno fatto presente la posizione di questi lavoratori e far presente le difficoltà di questo passaggio d’appalto. In piazza un gruppo di lavori che ha atteso notizie sul loro futuro. Un passaggio importante che non chiude però questa vertenza.