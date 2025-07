Brindisi–Varsavia: da dicembre nuovo volo diretto con Wizz Air

Wizz Air ha annunciato il lancio di un nuovo collegamento aereo diretto tra Brindisi e Varsavia, attivo a partire dal 16 dicembre 2025. La nuova rotta sarà operata tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato) con gli aeromobili Airbus A321neo, noti per la loro efficienza nei consumi. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale wizzair.com e tramite l’app dedicata.

Il collegamento rientra nel piano di sviluppo della compagnia, che ha recentemente aperto la sua sesta base operativa in Polonia, presso l’Aeroporto di Varsavia-Modlin. L’obiettivo è quello di rafforzare la connettività internazionale dell’Italia meridionale e valorizzare il potenziale economico e turistico del territorio pugliese.

“L’avvio del collegamento aereo tra Brindisi e Varsavia rappresenta una novità assoluta e un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e il mercato polacco – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. La Polonia si stia affermando come uno dei mercati esteri più dinamici per la regione: nel 2024 sono state registrate 459.678 presenze turistiche, con un incremento del 50,6% rispetto all’anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2025, la Polonia si posiziona al terzo posto tra i mercati internazionali per la Puglia”.

Il nuovo volo risponde anche alle esigenze della comunità polacca residente in Puglia e contribuirà a potenziare gli scambi culturali e universitari. L’iniziativa rientra inoltre nella strategia di destagionalizzazione del turismo, facilitando l’accesso al territorio pugliese anche nei mesi invernali.

“Stiamo incrementando gli investimenti e la presenza di Wizz Air su Brindisi perché è una destinazione centrale nella nostra strategia di sviluppo nel Sud Italia – ha affermato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager della compagnia -. Questa nuova rotta conferma la nostra fiducia nella Puglia come mercato in crescita”.

Il collegamento Brindisi–Varsavia si aggiunge alle circa 210 rotte attive di Wizz Air in Italia per il 2025 e rientra nel piano Customer First Compass, che prevede investimenti per 14 miliardi di euro in tre anni.

Informazioni sulla rotta:

Prima partenza: 16 dicembre 2025

Frequenze settimanali: Martedì, Giovedì, Sabato

Tratta: Brindisi (BDS) – Varsavia-Modlin (WMI)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author