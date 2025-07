Brindisi: vandali in azione sulla litoranea, danneggiate numerose auto

BRINDISI- Auto vandalizzate sulla litoranea a nord di Brindisi, oltre una decina di veicoli che si trovavano nell’area parcheggio di tre noti e frequentati stabilimenti balneari, con aree di sosta confinanti, che sono state prese di mira da ignoti. Un sabato da incubo, dunque, per diversi fruitori dello stabilimento che, dopo una giornata trascorsa in spiaggia, dovendo rientrare a casa, hanno trovato un’amara sorpresa: parabrezza rotti, carrozzeria graffiata o pneumatici tagliati, in una circostanza sarebbero state tagliate tutte e quattro le ruote di una audi in sosta.

Sul posto gli agenti della questura di Brindisi che, anche attraverso le testimonianze raccolte sul posto, stanno cercando di ricostruire l’accaduto per risalire ai responsabili dell’atto vandalico. Al momento non risulta alcun furto.

