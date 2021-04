Brindisi | Vaccini, scorte quasi finite

Le scorte di vaccini sono quasi terminate: la Asl di Brindisi, per evitare ulteriori disagi agli utenti, sospenderà le somministrazioni di AstraZeneca da oggi pomeriggio.

Le vaccinazioni con Pfizer sono sospese, invece, da domani e fino a tutto dopodomani, in attesa dell’arrivo di nuove dosi, in programma mercoledì 28 aprile nel tardo pomeriggio.

Proseguono, invece, le vaccinazioni per soggetti fragili a cura dei medici di famiglia.

Intanto, sempre la Asl messapica, comunica i numeri aggiornati riguardo ai ricoveri nelle strutture ospedaliere.

Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 31 pazienti in Medicina interna e 25 in Pneumologia.

Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 24 in Pneumologia, 24 in Medicina interna, 10 in Rianimazione.

I Post Covid ospitano 10 pazienti a Mesagne, 20 a San Pietro Vernotico, 8 a Ceglie Messapica, 9 a Cisternino.