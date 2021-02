Brindisi | Uomo precipita per recuperare cappello

Tragedia sfiorata a Brindisi nel primo pomeriggio di giovedì 4 febbraio quando un 75enne è precipitato nel vuoto presso il monumento al Marinario d’Italia a pochi passi dalla banchina e dai giardini posti sul Seno di Levante. Un episodio accidentale con il quale, da quanto appresa, ha perso improvvisamente l’equilibrio mentre cercava di recuperare un cappellino di lana, finito al di là di un parapetto che si affaccia su via Tito Minniti. Il “volo” è stato rallentato da alcuni arbusti che in quel tratto dell’area storica sul porto costeggiano il muraglione. L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale “Perrino” – in codice rosso – da un’ambulanza del 118 a causa di un dolore registrato all’altezza del torace.