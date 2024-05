Brindisi, uomo accoltellato in strada

Misterioso ferimento nella serata di venerdì 24 maggio a Brindisi. Un uomo si è presentato in ospedale con ferite di arma da taglio alle braccia. L’uomo, a quanto pare, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile di Brindisi che nelle prossime ore sentiranno l’uomo che, per ora, pare non abbia offerto elementi utili alle indagini.

