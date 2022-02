BRINDISI – Due importanti studi dell’Unità operativa di Diagnostica per immagini del Perrino sui casi di Pericardite, miocardite e cisti della valvola polmonare con il ruolo dell’elettrocardiogramma e della risonanza magnetica per la distinzione precoce. Quello studiato è il primo caso descritto in letteratura di interessamento cardiaco multiplo da cisti idatidea con coinvolgimento diretto della valvola polmonare. Lavoro presentato in video conferenza nel corso del congresso internazionale della Società per la risonanza magnetica cardiovascolare in corso di svolgimento in Florida.