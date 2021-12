Brindisi, un presepe in fondo al mare

Una vera e propria tradizione quella che da 15 anni vede un gruppo di cittadini immergersi nelle acque brindisine e lasciare per il periodo natalizio in fondo al mare un presepe. Un gesto di fede ma anche simbolico del forte legame tra Brindisi e il suo mare. Semplici cittadini appassionati vicini al gruppo gli ncilunauti che per tutto l’anno effettuano immersioni nelle belle delle acque brindisine e non solo e che hanno rinnovato anche quest’anno questo gesto augurale per le festività natalizie