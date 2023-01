BRINDISI – Debutto speciale per l’orchestra giovanile del nuovo teatro Verdi di Brindisi costituita solo da pochi mesi e che si è esibita per la prima volta in assoluto nel tradizionale concerto di capodanno, diretta dal maestro Stefano Miceli. Un momento augurale per il nuovo anno che mette al centro i giovani brindisini e pugliesi che compongono i trentasei elementi dell’orchestra che non poteva che esordire sul palco del nuovo teatro Verdi che ha superato ogni più rosea aspettativa di partecipazione sfiorando anche il sold out.

