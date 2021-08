Brindisi | Un altro rogo sulla litoranea: Fire Fox in azione

Ancora un canneto in fiamme sulla litoranea di Brindisi, sulla Strada Provinciale 41 in località Giancola, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, in azione con personale Arif e 2 Fire Fox. Le operazioni di spegnimento si rendono particolarmente difficoltose a causa del terreno paludoso che caratterizza l’area. Il fumo, visibile anche da lontano, e le fiamme, alimentate dal vento e ormai a ridosso di alcune villette, hanno costretto bagnanti e villeggianti ad allontanarsi dalla zona.