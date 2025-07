Brindisi, ufficiali gli arrivi di Saraniti e Lanzolla

Il Brindisi FC ha ufficializzato due importanti innesti in vista della prossima stagione. La società biancazzurra ha raggiunto l’accordo con l’attaccante Andrea Saraniti e con il difensore Nicola Lanzolla, entrambi pronti a mettere la loro esperienza al servizio del club per il campionato 2025/2026.

Andrea Saraniti, nato a Palermo il 23 luglio 1988, è una prima punta di lunga carriera, forte fisicamente e carismatica, con 470 presenze e 166 gol all’attivo. Dopo essere cresciuto nel vivaio del Catania, ha esordito in Eccellenza nel 2008 con l’Akragas, per poi debuttare in Lega Pro con Sorrento e Sangiustese. Ha successivamente militato in diverse squadre dilettantistiche, tra cui Ragusa, Città di Messina, nuovamente Akragas e Viterbo, segnando con regolarità.

Nel 2016 conquista la promozione tra i professionisti con la Vibonese, poi approda in Serie C alla Virtus Francavilla, prima del passaggio al Lecce dove contribuisce al salto in Serie B. Dopo una parentesi alla Viterbese, torna a Lecce per un’altra promozione, vivendo anche l’atmosfera della Serie A. Ha poi indossato le maglie di Vicenza, Palermo, Taranto(10 gol in 30 gare), e Casarano, dove segna una tripletta all’esordio e chiude a quota 8 gol.

Nel 2023/2024 è al Lamezia Terme, ma a gennaio si trasferisce all’Altamura, contribuendo con 7 gol alla promozione. Nell’agosto 2024 torna nuovamente al Casarano, risultando decisivo anche in quella stagione con 9 reti e una marcatura nella Poule Scudetto.

In difesa arriva Nicola Lanzolla, nato il 10 gennaio 1989 a Santeramo in Colle, centrale affidabile e di lunga esperienza. Ha disputato quasi 400 partite tra Serie C e Serie D. In terza serie ha vestito le maglie di Castiglione, Milazzo, Monopolie Pisa, mentre in D ha giocato con Altamura, Andria, Bitonto, Gravina, Taranto, Nardò e Virtus Francavilla.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author