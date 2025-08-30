30 Agosto 2025

Michele Scaringella

Brindisi, ufficiale l’arrivo in attacco di Michele Scaringella

Massimo Todaro 30 Agosto 2025
Il Brindisi ufficializza Michele Scaringella, attaccante con oltre 50 gol tra Serie C e D.

Il Brindisi ufficializza un rinforzo di spessore per il reparto offensivo: in biancazzurro arriva Michele Scaringella, attaccante nato a Corato l’11 luglio 1995.

Giocatore di grande esperienza tra Serie C e Serie D, ha collezionato oltre 80 presenze e superato quota 50 reti in carriera. Nel suo percorso professionale ha indossato maglie importanti come quelle di Andria, Matera, Gravina, Caronnese, Giugliano e Nocerina, distinguendosi per continuità realizzativa.

Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Barletta, contribuendo in modo decisivo al successo nel campionato di Eccellenza.

Ora è pronto a mettersi al servizio di mister Salvatore Ciullo, con l’obiettivo di portare gol ed esperienza alla nuova avventura del Brindisi.

