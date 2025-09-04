Brindisi travolgente al Fanuzzi. Bitonto ko 4-0

Un Brindisi spumeggiante domina al “Fanuzzi” e schianta il Bitonto con un secco 4-0. Protagonista assoluto della giornata è Burzio, autore di una splendida doppietta che ha aperto e indirizzato il match già nel primo tempo. In rete anche Ferrari che ha siglato il tris biancazzurro con una rete di pregevole fattura che ha concluso la prima frazione. Ha chiuso definitivamente i conti al 44’ della ripresa Scaringella. I biancazzurri confermano l’ottimo stato di forma e mostrano solidità e cinismo sotto porta. Il Bitonto, mai realmente pericoloso, ha faticato a trovare spazi contro una difesa ben organizzata. Grande entusiasmo sugli spalti, con il pubblico brindisino che ha spinto la squadra per tutti i 90 minuti. La vittoria rilancia le ambizioni del Brindisi, ora atteso dalla trasferta insidiosa sul campo dello Spinazzola nella prossima giornata

Brindisi Fc – Bitonto: 4-0

Brindisi Fc: Staropoli; Cauteruccio (Brigida dal 35′ st); Lanzolla; Lobosco; Benvenga; Scoppa; Langone; Melillo (Mangialardi dal 27′ st); Carpineti (Rizzo dal 45′ st); Burzio (Barrera dal 41′ st); Ferrari (Scaringella dal 24′ st). A disp.: Antonino; Gori; Ferente; Perrone. All. Ciullo

Bitonto: Cozzella; Pinto (Pizzulli dal 21′ pt); D’Alba; Cutrone; Delgado; Milella; Di Gioia (Cariello dal 42′ st); Mazzilli (Napoli dal 25′ st); Pelosi (Rotondo dal 1′ st); Palazzo; Brizzi (Filoni dal 17′ st). A disp.: Scioscia; Fiorito; Cafarella; Gagliardi. All. Zinfolino

Arbitro: Paolillo di Barletta, coadiuvato dagli assistenti di linea Catino di Molfetta e Taglia di Foggia

Marcatori: Burzio (Br) al 13′ pt e al 17′ pt; Ferrari (Br) al 38′ pt; Scaringella (Br) al 44′ st

Note – Circa mille spettatori, di cui una decina da Bitonto. Ammonizioni: Br () – Bi (); Corner: Br (4) – Bi (1)

Cristina Cavallo