Brindisi, tragica caduta in moto: muore giovane centauro

BRINDISI – Non c’è stato nulla da fare per M.P., giovane centauro 22enne che, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 febbraio, è deceduto in ospedale a cause delle ferite riportate in una tragica caduta in moto. Il mezzo, una Yamaha, è andato poi a sbattere contro un’auto parcheggiata.

Il sinistro si è verificato tra via Primo Longobardo e via Napoli, rione Casale di Brindisi, nei pressi dell’istituto Majorana e della direzione generale della Asl.

La dinamica è ancora in fase di accertamento e al vaglio degli agenti di polizia locale, sul posto insieme a un mezzo del 118. Inutile la corsa in ospedale: il giovane è morto poco dopo l’arrivo al Perrino di Brindisi, dove era giunto in condizioni disperate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author