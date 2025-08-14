Brindisi, Torre San Gennaro: giovane accoltellato tra la gente

TORCHIAROLO (BR) – Attimi di tensione a Torre San Gennaro, località marina di Torchiarolo, nel brindisino, dove un uomo di circa 35 anni è stato trovato riverso a terra, con ferite da arma da taglio, nei pressi di un lido. Il fatto è accaduto nella tarda serata di mercoledì 13 agosto tra la gente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi: non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso. Secondo i primi accertamenti, l’aggressione sarebbe scaturita da una lite degenerata. I militari stanno cercando i responsabili, l’aggressione sfociata nell’accoltellamento sarebbe stata compiuta da tre persone.

