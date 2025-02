BRINDISI – Aggredita verbalmente e minacciata a morte – “Ti bruciamo viva” – nel corso di un’assemblea. Vittima è l’architetto Marina Carrozzo, dirigente dell’Ufficio Casa del Comune di Brindisi che, nel corso di un incontro convocato per questioni legate verifiche su morosità e debiti all’interno di alcune palazzine di edilizia popolare nel capoluogo messapico relative a consumi di acqua, avrebbe subito le terribili minacce. Più persone avrebbero inveito contro la dirigente comunale, e solo l’intervento degli agenti della polizia locale, ha evitato l’aggressione fisica contro di lei. “Solidarietà e vicinanza” è stata espressa alla professionista dalla Casa dei Moderati.

Brindisi, “Ti bruciamo viva”: minacciata dirigente comunale

La segreteria cittadina de La Casa dei moderati, forza politica che sostiene la maggioranza di centrodestra al Comune di Brindisi, esprime “solidarietà e vicinanza all’architetto Carrozzo e a tutti i dipendenti dell’ufficio. Uomini e donne che sono ogni giorno in prima linea a difendere gli interessi dell’Amministrazione Comunale contro ogni atto di illegalità. Un ringraziamento particolare anche alla polizia locale che grazie all’intervento effettuato con tempestività ha evitato che la situazione degenerasse. Ci auguriamo – concludono – che i responsabili di tale vile atto siano perseguiti per legge, per dimostrare che esiste un vero paese della legalità e non quello dell’imbroglio e dell’illegalità”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author