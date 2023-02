BRINDISI – Tentativo di spaccata a Brindisi in pieno centro ai danni della gioielleria “Naviglio-Fiume” in corso Roma. I malviventi nel cuore della notte, intorno alle ore 1.15 di mercoledì 1 febbraio, sono saliti sul marciapiede sfruttando un piccolo scivolo laterale per la presenza di un passo carrabile tentando di mandare in frantumi la vetrata con una fiat panda. L’operazione sarebbe stata ripetuta più volte almeno quattro o cinque nel tentativo di entrare nel locale commerciale. La vetrata danneggiata ha retto però l’urto rompendosi alla base ma non crollando e quindi non concedendo lo spazio per entrare nel negozio di preziosi. Nel giro di pochissimi minuti, grazie all’attivazione dell’allarme, è intervenuto sul posto un equipaggio della vigilanza privata della Cosmopol che ha portato alla fuga degli aspiranti ladri che hanno lasciato il luogo a mani vuote senza essere riusciti ad entrare nella gioielleria. Danni oltre che alla vetrata anche al muro colpito dalla vettura. Evidenti anche sul marciapiede i segni delle gomme lasciati dalla panda nei vari tentativi di mandare in frantumi la vetrata che costeggia l’ingresso principale del locale. Ad indagare gli agenti della squadra mobile che tramite la visione delle immagini riprese dalle telecamere della zona stanno cercando di identificare i responsabili dell’assalto.

