Brindisi: tentato furto d’auto, colpi di arma da fuoco e inseguimento nella notte nel quartiere Commenda

BRINDISI- Tentato furto di auto, con inseguimento, nella notte a Brindisi. Il fatto di cronaca si è verificato una decina di minuti prima delle 3 nel quartiere Commenda, precisamente in via Imperatore Adriano, angolo viale Commenda. In due, volto travisato, hanno tentato di portare via una Alfa Romeo Stelvio, ma l’azione criminosa è stata tempestivamente interrotta dall’intervento di una pattuglia della sezione Volanti della questura di Brindisi. È verosimile che uno dei due malviventi fosse armato. I poliziotti, a scopo deterrente e in assoluta sicurezza, hanno esploso colpi di arma da fuoco. I due uomini sono fuggiti a piedi, gli agenti li hanno inseguiti. Ma dei malviventi si sono perse le tracce. Sono in corso accertamenti per risalire alla loro identità e per assicurarli alla giustizia.

