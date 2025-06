Brindisi: Tentativo per Righi come ds, piacciono anche Vadacca e Viola

E’ iniziato da tempo il casting per scegliere il nuovo direttore sportivo in casa Brindisi. La società biancazzurra non vuole sbagliare e, per questo, sta incontrando una serie di profili. Alcuni esperti, altri più giovani. In lizza, al momento, ci sarebbero tre nomi su tutti. Tra i giovani Massimiliano Vadacca, attualmente all’Ugento e Daniele Viola del Galatina. Mentre, tra i più esperti spicca su tutti il nome di Emanuele Righi, profilo di spessore nel panorama calcistico italiano, reduce dall’esperienza ad Ascoli in C e già vincitore di campionati di D con Mantova, Imolese e Giugliano. La società vorrebbe convincerlo a scendere di categoria e ad accettare un progetto pluriennale, anche per dare un segnale alla piazza.

