Brindisi: Tentativo di truffa ad un’anziana, sventato dai Carabinieri

L’ennesimo tentativo di truffa ai danni di un’anziana si è consumato nella mattinata di martedì 29 aprile. Ma questa volta i carabinieri sono arrivati in tempo sventando il raggiro. Una 80enne che vive al quartiere Casale, ha ricevuto una telefonata da parte di un finto carabiniere che le ha comunicato che il figlio che risiede in una città del nord aveva investito una donna incinta e che per evitare che passasse guai la madre doveva sborsare 10mila euro, servivano per pagare un avvocato. La donna, impaurita e presa dalla preoccupazione ha spiegato di non avere tanti soldi in casa così l’interlocutore le ha proposto di fornire gioielli, che l’anziana aveva in casa. Di lì a poco a casa dell’anziana si sono presentate due donne, ma a quel punto sono sbucati i carabinieri. In abiti civili che le hanno bloccate e portate in caserma.

