Brindisi, tentata spaccata in pieno centro

Tentata spaccata nella notte a Brindisi. Nel mirino nei malviventi questa volta è finita la ‘Profumeria Boutique Amore’ in Corso Garibaldi 85, in pieno centro. Ignoti hanno provato a sfondare la vetrina con spranghe e martelli senza tuttavia riuscirvi. La resistenza del vetro e il sistema d’allarme, infatti, non gli hanno permesso di entrare nell’esercizio commerciale. Sul fatto indagano polizia e carabinieri che hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza.

