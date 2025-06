Brindisi: tenta il suicidio, salvato dagli “eroi” delle Volanti

BRINDISI- Gli agenti delle Volanti, gli stessi che salvarono il bambino rapito da un cittadino extracomunitario alcuni mesi fa, questa mattina (5 giugno) sono intervenuti in Via Benvenuto Cellini- quartiere Sant’Elia- dove, un cittadino italiano di 50 anni circa, con intento suicida, si era barricato sul cornicione del balcone della sua abitazione, con intento di lanciarsi nel vuoto. I giovani agenti non hanno esitato ad intervenire e, giunti al quinto piano dell’abitazione, hanno afferrato l’individuo, trascinandolo per terra, evitando il peggio. L’operazione ha visto l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto, ma oramai il peggio era stato scongiurato. Sono in corso accertamenti per risalire alle motivazioni alla base del gesto. I poliziotti, durante l’intervento, hanno riportato abrasioni che saranno valutate da personale medico presso il nosocomio dell’ospedale Perrino. Ancora una volta, gli eroi in divisa della Questura di Brindisi, hanno evitato il peggio e salvato una vita umana.

