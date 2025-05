Brindisi, tensione al Perrino: minacce e offese a coordinatrice

FP CGIL denuncia episodi gravissimi di intimidazione: “Aggredita per aver fatto rispettare le regole”

Grave episodio all’interno dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove una coordinatrice sanitaria è stata oggetto di un’aggressione verbale durante lo svolgimento delle sue funzioni. A denunciarlo è la FP CGIL Brindisi, parla di un fatto “gravissimo e inaccettabile” attraverso una nota firmata da Francesco Pollasto, coordinatore sanità FP CGIL Brindisi, e Valerio Aga, segretario aziendale FP CGIL Brindisi P.O. Perrino.

Secondo quanto ricostruito dal sindacato, l’episodio si è verificato nel corso di un intervento urgente, quando un’infermiera si è presentata in reparto indossando una felpa con un vistoso simbolo sindacale, in violazione delle circolari aziendali dell’ASL Brindisi che vietano l’uso di abbigliamento di servizio recante loghi o simboli di appartenenze associative.

La coordinatrice, nel rispetto delle disposizioni aziendali, ha fatto notare l’irregolarità. L’infermiera ha replicato affermando di essere autorizzata dalla propria caposala. Poco dopo, però, è avvenuto il fatto più grave: sul telefono di servizio della coordinatrice è giunta una telefonata da un soggetto identificatosi come delegato sindacale di una sigla rivale, oggi in pensione, che ha proferito frasi ingiuriose e intimidatorie come “lascia stare i miei infermieri” e “non ti permettere più”, arrivando persino a formulare minacce implicite, alla presenza di testimoni.

La FP CGIL Brindisi ha espresso massima solidarietà alla collega aggredita, sottolineando come l’accaduto costituisca non solo un’aggressione a un incaricato di pubblico servizio, ma anche un attacco diretto all’autonomia e al ruolo dei coordinatori sanitari. “Essere oggetto di aggressione verbale solo per aver fatto rispettare una disposizione aziendale è un fatto che richiama l’attenzione su una deriva di prepotenza e mancanza di rispetto verso le donne nei ruoli di responsabilità”, si legge nella nota sindacale.

Il sindacato denuncia inoltre la totale assenza di vigilanza da parte dell’Azienda sull’applicazione delle proprie stesse circolari, rilevando come questa mancanza alimenti un clima di sfiducia e delegittimazione della catena di comando.

La FP CGIL Brindisi, confermando il proprio pieno sostegno alla coordinatrice e a tutto il personale vittima di abusi o intimidazioni, chiede formalmente:

l’apertura di un procedimento ispettivo interno per accertare come un soggetto esterno sia entrato in possesso del numero di servizio interno;

la trasmissione degli atti agli organi preposti alla tutela dei dipendenti pubblici;

una verifica rigorosa sul rispetto delle disposizioni aziendali relative all’abbigliamento e alla condotta del personale;

un incontro urgente con la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria dell’ASL Brindisi.

In mancanza di risposte, la sigla sindacale si riserva ulteriori iniziative, anche pubbliche, a tutela della dignità dei propri iscritti.

