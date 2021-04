Brindisi | Tartaruga salvata dai sommozzatori dei VVF

Una tartaruga in difficoltà, finita nelle vasche della Versalis di Brindisi, è stata salvata nel pomeriggio di oggi, sabato 2 aprile, dai sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale. Dopo la segnalazione della Capitaneria di Porto, i sub dei VVF hanno individuato la caretta caretta, ormai stremata, adagiata sul fondo di una delle vasche. La povera tartaruga aveva anche una ferita sulla testa e non era ben nutrita. Dopo il recupero, la caretta caretta è stata trasferita al centro recupero di Torre Guaceto, affidata alle cura dei medici Asl.